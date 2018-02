сегодня



Трейлер нового альбома MEMORIAM MEMORIAM опубликовали трейлер к новому альбому "The Silent Vigil", выход которого намечен на 23 марта на Nuclear Blast:



01. Soulless Parasite

02. Nothing Remains

03. From the Flames

04. The Silent Vigil

05. Bleed The Same

06. As Bridges Burn

07. The New Dark Ages

08. No Known Grave

09. Weaponised Fear















