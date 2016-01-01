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*Memoriam*



9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

18 янв 2018 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM

30 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM

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Трейлер нового альбома MEMORIAM

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MEMORIAM опубликовали трейлер к новому альбому "The Silent Vigil", выход которого намечен на 23 марта на Nuclear Blast:

01. Soulless Parasite
02. Nothing Remains
03. From the Flames
04. The Silent Vigil
05. Bleed The Same
06. As Bridges Burn
07. The New Dark Ages
08. No Known Grave
09. Weaponised Fear



MEMORIAM Feat. BOLT THROWER And BENEDICTION Members: First Trailer For 'The Silent Vigil' Album




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