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*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [89]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [51]
*Новая песня JUDAS PRIEST [43]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [24]
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*TesseracT*



9 фев 2018 : 		 Новый альбом TESSERACT выйдет весной

20 дек 2016 : 		 Видео с барабанными партиями трека TESSERACT

13 сен 2016 : 		 Новое видео TESSERACT

27 авг 2016 : 		 TESSERACT о летнем туре

13 июл 2016 : 		 Новая песня TESSERACT

10 май 2016 : 		 Переиздание TESSERACT выйдет осенью

4 сен 2015 : 		 Новое видео TESSERACT

6 авг 2015 : 		 Дебют TESSERACT выйдет на виниле

4 авг 2015 : 		 Видео с текстом от TESSERACT

11 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома TESSERACT

16 май 2015 : 		 Концертный релиз TESSERACT доступен для просмотра

8 май 2015 : 		 Концертное видео TESSERACT

12 апр 2015 : 		 Концертное видео TESSERACT

1 апр 2015 : 		 TESSERACT выступили на иглу

21 мар 2015 : 		 Трейлер концертного релиза TESSERACT

28 окт 2014 : 		 TESSERACT планируют съёмку DVD

1 окт 2014 : 		 TESSERACT на Kscope

5 мар 2014 : 		 Новое видео TESSERACT

29 ноя 2013 : 		 TESSERACT на BBC

1 окт 2013 : 		 Новое видео TESSERACT

28 май 2013 : 		 Новое видео TESSERACT

13 май 2013 : 		 Новый альбом TESSERACT доступен для прослушивания

23 апр 2013 : 		 Новая песня TESSERACT

18 апр 2013 : 		 Фрагмент нового материала TESSERACT

15 мар 2013 : 		 Первый фрагмент нового материала TESSERACT

1 мар 2013 : 		 Новый альбом TESSERACT выйдет в мае

2 фев 2013 : 		 Новый альбом TESSERACT будет состоять из одной песни

4 окт 2012 : 		 Новая песня TESSERACT

26 сен 2012 : 		 Новый вокалист TESSERACT

14 июн 2012 : 		 TESSERACT ищут вокалиста

31 мар 2012 : 		 Детали акустического ЕР TESSERACT

25 янв 2012 : 		 TESSERACT работают над акустическим ЕР

28 окт 2011 : 		 Новое видео TESSERACT

31 авг 2011 : 		 TESSERACT: видео из студии

24 авг 2011 : 		 TESSERACT представляют нового вокалиста

16 мар 2011 : 		 Новое видео TESSERACT

3 мар 2011 : 		 Новая песня TESSERACT

10 фев 2011 : 		 Новая песня TESSERACT

12 янв 2011 : 		 Детали альбома TESSERACT

21 сен 2010 : 		 Новая песня TESSERACT

27 июл 2010 : 		 TESSERACT заключили соглашение с Century Media

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|||| сегодня

Новый альбом TESSERACT выйдет весной

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TESSERACT выпустят новую работу, получившую название "Sonder", 20 апреля на Kscope:

01. Luminary
02. King
03. Orbital
04. Juno
05. Beneath My Skin
06. Mirror Image
07. Smile
08. The Arrow



TESSERACT To Release 'Sonder' Album In April




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