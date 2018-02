сегодня



Новая песня FU MANCHU с участием гитариста RUSH ""Il Mostro Atomico"", новая песня группы FU MANCHU, в записи которого принимал участие гитарист RUSH Alex Lifeson. доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Clone Of The Universe", выход которого запланирован на девятое февраля на At The Dojo Records:



01. Intelligent Worship (3:08)

02. (I've Been) Hexed (2:48)

03. Don't Panic (2:05)

04. Slower Than Light (3:26)

05. Nowhere Left To Hide (4:19)

06. Clone Of The Universe (2:58)

07. Il Mostro Atomico (18:08)















