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*Fu Manchu*



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28 мар 2014 : 		 Новый альбом FU MANCHU выйдет в апреле

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15 фев 2014 : 		 FU MANCHU начнут запись на выходных

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от FU MANCHU

15 июн 2012 : 		 FU MANCHU работают над материалом для нового альбома

25 дек 2010 : 		 FU MANCHU отпразднуют 15-летие "In Search Of…"

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Новая песня FU MANCHU с участием гитариста RUSH

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""Il Mostro Atomico"", новая песня группы FU MANCHU, в записи которого принимал участие гитарист RUSH Alex Lifeson. доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Clone Of The Universe", выход которого запланирован на девятое февраля на At The Dojo Records:

01. Intelligent Worship (3:08)
02. (I've Been) Hexed (2:48)
03. Don't Panic (2:05)
04. Slower Than Light (3:26)
05. Nowhere Left To Hide (4:19)
06. Clone Of The Universe (2:58)
07. Il Mostro Atomico (18:08)



Listen To FU MANCHU's 'Il Mostro Atomico' Feat. Guest Appearance By RUSH's ALEX LIFESON




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