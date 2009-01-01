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Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на...
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Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ...
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Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет
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все новости группы
Pearl Jam
9 фев 2018
:
Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет весной
27 дек 2017
:
PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком
11 дек 2017
:
PEARL JAM выпустили игру
13 ноя 2017
:
PEARL JAM записали новую песню
22 сен 2017
:
Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN
13 сен 2017
:
Винилы PEARL JAM выйдет осенью
9 сен 2017
:
Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN
6 сен 2017
:
Барабанщик PEARL JAM/SOUNDGARDEN выпускает сольный альбом
22 авг 2017
:
Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью
21 май 2017
:
Гитарист PEARL JAM о Крисе Корнелле
3 май 2017
:
Вышли ноты PEARL JAM
18 мар 2017
:
Один из ударников PEARL JAM не придет на церемонию
12 мар 2017
:
PEARL JAM пригласили всех ударников на церемонии ввода в Зал Славы
30 дек 2016
:
PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a
26 фев 2015
:
Выдан ордер на арест бывшего барабанщика PEARL JAM
1 июл 2014
:
Вокалист PEARL JAM выпил вина из обуви поклонницы
1 окт 2013
:
Трейлер нового альбома PEARL JAM
21 сен 2013
:
Новое видео PEARL JAM
24 авг 2013
:
Новое видео PEARL JAM
17 июл 2013
:
PEARL JAM исполнили новую песню
12 июл 2013
:
Новый альбом PEARL JAM выйдет в октябре
4 май 2013
:
Новый альбом PEARL JAM почти говтов
3 июн 2011
:
Работа над новым альбомом PEARL JAM идёт быстрее, чем ожидалось
29 апр 2011
:
Тизер документального фильма о PEARL JAM
23 мар 2011
:
Eddie Vedder из PEARL JAM выпустит сольный альбом и концертный DVD
20 мар 2011
:
PEARL JAM работают над новым альбомом
26 авг 2010
:
PEARL JAM отпразднуют 20-летие на благотворительном концерте
18 июл 2010
:
Новое видео PEARL JAM
23 июл 2009
:
Новый сингл PEARL JAM в сети
19 май 2009
:
Басист PEARL JAM ранен во время ограбления
7 май 2008
:
PEARL JAM начали записывать новый альбом
7 мар 2006
:
Новый сингл PEARL JAM доступен в Cети
12 сен 2002
:
Новые релизы PEARL JAM
сегодня
Новый альбом басиста
PEARL JAM
выйдет весной
Басист PEARL JAM Jeff Ament в недавнем интервью
Rolling Stone
сообщил, что в марте состоится релиз его нового альбома "Heaven/Hell".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).