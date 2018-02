9 фев 2018



Новое видео CALIBAN "Intoxicated", новое видео группы CALIBAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Elements", выходящего шестого апреля на Century Media:



01. This Is War

02. Intoxicated

03. Ich Blute Für Dich

04. Before Later Becomes Never

05. Set Me Free

06. My Madness

07. I Am Fear

08. Delusion

09. Carry On

10. Masquerade

11. Incomplete

12. The Great Unknown

13. Sleepers Awake















просмотров: 639