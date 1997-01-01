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*Impera*



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Видео с текстом от IMPERA

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Группа IMPERA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Why Does She Care", в записи которой принимал участие вокалист SAGA Michael Sadler. Этот трек взят из альбома "Age Of Discovery", выход которого намечен на Metal/AOR Heaven:

"Prelude" (intro)
"That's The Way That Life Goes"
"Fear"
"Falling"
"The End Of The Road"
"Just A Conversation"
"The Right Stuff"
"Why Does She Care"
"I Am I"
"It's A Revolution"

Johan KihlbergвЂ™s IMPERA Release Lyric Video For "Why Does She Care" Featuring SAGA Singer MICHAEL SADLER





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