Видео с текстом от IMPERA Группа IMPERA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Why Does She Care", в записи которой принимал участие вокалист SAGA Michael Sadler. Этот трек взят из альбома "Age Of Discovery", выход которого намечен на Metal/AOR Heaven:



"Prelude" (intro)

"That's The Way That Life Goes"

"Fear"

"Falling"

"The End Of The Road"

"Just A Conversation"

"The Right Stuff"

"Why Does She Care"

"I Am I"

"It's A Revolution"













