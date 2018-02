сегодня



Музыканты CATTLE DECAPITATION, BRIDGE JUMPER в CAVE BASTARD Группа CAVE BASTARD, в состав которой входят участники Cattle Decapitation, Gutrot, Ritual Torture, Bridge Jumper, Temblad, выпустит дебютную работу, получившую название "The Bleak Shall Devour The Earth", 23 марта на Accident Prone:



"Throes Of The Devourer"

"Neo - Genesis"

"Methane Epistaxis"

"Massacre Reaction"

"Trapped In A World Of Formlessness"

"Martial Asphyxiation"

"Purity Through Oblivion"

"Liar Betrayed"











