12 фев 2018 : Новое видео LUCKY BASTARDZ



Новое видео LUCKY BASTARDZ "My Best Enemy", новое видео группы LUCKY BASTARDZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Be The One" выпущенного восьмого февраля на Sliptrick Records:



"Holy War"

"Shed Your Skin"

"My Best Enemy"

"Match My Rhyme"

"The House By The Sea"

"Not Your Idol"

"Sail Away"

"No One Else But Me"

"Tear In The Wind"

"Be The One"











