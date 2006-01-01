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*Новое видео BLAZE BAYLEY [27]
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*Borknagar*



12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR

8 ноя 2012 : 		 CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM

9 июл 2012 : 		 Новое видео BORKNAGAR

26 мар 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

13 мар 2012 : 		 30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR

22 фев 2012 : 		 Новый ударник BORKNAGAR

9 фев 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

19 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BORKNAGAR

14 янв 2012 : 		 Детали нового альбома BORKNAGAR

18 дек 2011 : 		 BORKNAGAR начали сведение

25 окт 2011 : 		 Новости от BORKNAGAR: уход барабанщика и некоторые подробности об альбоме

19 июл 2011 : 		 Новости о новом альбоме BORKNAGAR

23 апр 2011 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR

30 мар 2011 : 		 BORKNAGAR подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

11 июн 2010 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR

2 июн 2010 : 		 BORKNAGAR расстались с басистом

30 янв 2010 : 		 Новая песня BORKNAGAR

18 дек 2009 : 		 Детали изданий нового альбома BORKNAGAR

27 ноя 2009 : 		 Детали нового альбома BORKNAGAR

21 окт 2009 : 		 Дата выхода нового альбома BORKNAGAR

1 окт 2009 : 		 Гитарист BORKNAGAR рассказал о новом альбоме

8 авг 2009 : 		 Объявлена причина задержки выхода альбомов BORKNAGAR и IN VAIN

14 апр 2009 : 		 Стало известно название нового альбома BORKNAGAR

31 окт 2008 : 		 BORKNAGAR объявили нового барабанщика

23 май 2008 : 		 Ударник Asgeir Mickelson покинул BORKNAGAR

30 авг 2006 : 		 BORKNAGAR: Подробности о новом акустическом альбоме

13 июн 2006 : 		 BORKNAGAR завершают работу над акустическим альбомом

25 сен 2002 : 		 BORKNAGAR остались без автобуса

24 дек 2001 : 		 Borknagar планируют посетить Америку.

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Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

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Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2016, доступно для просмотра ниже.

BORKNAGAR Live At Waken Open Air 2016; Pro-Shot Video Of Three Songs Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
12 фев 2018, 16:40		Лето. Жара. День. Ветер. Концерт Bornagar. Просто идеальное сочетание)


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