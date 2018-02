сегодня



Новое видео SACRED LEATHER "Power Thrust", новое видео группы SACRED LEATHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ultimate Force", выходящего 23 февраля на Cruz Del Sur Music:



"Ultimate Force"

"Watcher"

"Power Thrust"

"Dream Searcher"

"Master Is Calling"

"Prowling Sinner

"The Lost Destructor / Priest Of The Undoer"















