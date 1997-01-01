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*Sacred Leather*



10 фев 2018 : 		 Новое видео SACRED LEATHER

29 май 2017 : 		 SACRED LEATHER на Cruz Del Sur Music

12 окт 2016 : 		 Новое видео SACRED LEATHER

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Новое видео SACRED LEATHER

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"Power Thrust", новое видео группы SACRED LEATHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ultimate Force", выходящего 23 февраля на Cruz Del Sur Music:

"Ultimate Force"
"Watcher"
"Power Thrust"
"Dream Searcher"
"Master Is Calling"
"Prowling Sinner
"The Lost Destructor / Priest Of The Undoer"

SACRED LEATHER Release "Power Thrust" Music Video






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