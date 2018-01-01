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Nuclear Blast и Phantom Carriage выпускают пиво

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Nuclear Blast USA совместно с So Cal и Phantom Carriage решили отметить любовь к тяжёлой музыке выпуском крафтового пива Blast Beast Black India Pale Lager.

Phantom Carriage: «Мы невероятно счастливы объявить об этом сотрудничестве, так как давным-давно являемся большими поклонниками той музыки, которую выпускают Nuclear Blast. И когда подвернулась такая возможность, мы с радостью за неё ухватились, чтобы создать пиво, вдохновлённое чёрными лесами Германии, но с нотками западного побережья. The Blast Beast будет IPL, практически полностью созданным на лучшем немецком солоде с небольшой добавкой пшеницы. Несмотря на простоту, он может серьёзно ударить по шарам благодаря добавке El Dorado, Citra и Amarillo».

NB: «Мы рады сообщить, что наши друзья из Phantom Carriage сварили наше первое фирменное пиво. Взаимная любовь к хоррорам, металлу и пиву объединила наши команды и позволила создать то, что легло в основу Blast Beast Black IPL».

Презентация пива состоится 17 марта.

Nuclear Blast And Phantom Carriage Brewery Announce Craft Beer Collaboration



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Blick
20 фев 2018, 11:51		Ну кому сдался еще один лагер в жестяной банке? India Pale Lager, это вообще как кстати, либо делаете ИПА, либо лагер, не верный перевод или у маркетологов там весеннее обострение?

Blick
20 фев 2018, 11:54		аа, извиняюсь, что то новое придумали гугл говорит - эта аббревиатура весьма похожа на знакомый всем IPA - India Pale Ale. Когда американским пивоварам наскучил классический английский вариант IPA, появился American IPA, в котором, в отличие от классического варианта, использовались американские горькие и ароматные сорта хмеля. Но душа крафт-пивовара требует экспериментов. Так, некоторые из них попробовали сбродить сусло для IPA лагерными (низовыми) дрожжами, а другие пивовары просто существенно увеличили количество закладываемого хмеля для классической рецептуры Пилснера. Получившийся сорт было решено назвать India Pale Lager, где слова "India Pale" означают высокую степень охмеления.

Flashback
20 фев 2018, 15:33		Я придумал что то новое! Новый термин: "Крафтовый бред" (КБ).


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