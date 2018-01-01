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Nuclear Blast и Phantom Carriage выпускают пиво
Nuclear Blast USA совместно с So Cal и Phantom Carriage решили отметить любовь к тяжёлой музыке выпуском крафтового пива Blast Beast Black India Pale Lager.
Phantom Carriage: «Мы невероятно счастливы объявить об этом сотрудничестве, так как давным-давно являемся большими поклонниками той музыки, которую выпускают Nuclear Blast. И когда подвернулась такая возможность, мы с радостью за неё ухватились, чтобы создать пиво, вдохновлённое чёрными лесами Германии, но с нотками западного побережья. The Blast Beast будет IPL, практически полностью созданным на лучшем немецком солоде с небольшой добавкой пшеницы. Несмотря на простоту, он может серьёзно ударить по шарам благодаря добавке El Dorado, Citra и Amarillo».
NB: «Мы рады сообщить, что наши друзья из Phantom Carriage сварили наше первое фирменное пиво. Взаимная любовь к хоррорам, металлу и пиву объединила наши команды и позволила создать то, что легло в основу Blast Beast Black IPL».
Презентация пива состоится 17 марта.
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