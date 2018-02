Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Acoustic Ambient Blues Body Music Classic Core Death'n'Roll Electro Ethno Folk Fusion Gothic Hard 'n' Heavy Industrial Instrumental Jazz Metal Neoclassic Noise Pop Punk Rock Visual Kei Wave

Дата : с по У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [37] DARKSIDE.ru в социальных сетях [21] EUROPE взяли Грэммис [18] Видео с текстом PARADISE LOST [13] Фронтмен METALLICA в триллере [11] все новости группы















сегодня



Nuclear Blast и Phantom Carriage выпускают пиво Nuclear Blast USA совместно с So Cal и Phantom Carriage решили отметить любовь к тяжёлой музыке выпуском крафтового пива Blast Beast Black India Pale Lager.



Phantom Carriage: «Мы невероятно счастливы объявить об этом сотрудничестве, так как давным-давно являемся большими поклонниками той музыки, которую выпускают Nuclear Blast. И когда подвернулась такая возможность, мы с радостью за неё ухватились, чтобы создать пиво, вдохновлённое чёрными лесами Германии, но с нотками западного побережья. The Blast Beast будет IPL, практически полностью созданным на лучшем немецком солоде с небольшой добавкой пшеницы. Несмотря на простоту, он может серьёзно ударить по шарам благодаря добавке El Dorado, Citra и Amarillo».



NB: «Мы рады сообщить, что наши друзья из Phantom Carriage сварили наше первое фирменное пиво. Взаимная любовь к хоррорам, металлу и пиву объединила наши команды и позволила создать то, что легло в основу Blast Beast Black IPL».



Презентация пива состоится 17 марта.









+0 -5



( 3 )





просмотров: 326