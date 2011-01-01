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*Новое видео BLAZE BAYLEY [26]
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*Maryann Cotton*



10 фев 2018 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

29 сен 2017 : 		 Новая песня MARYANN COTTON

12 сен 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MARYANN COTTON

5 сен 2017 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет осенью

20 июл 2017 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

29 апр 2017 : 		 MARYANN COTTON закончил с записью нового альбома

1 апр 2017 : 		 Концертное видео MARYANN COTTON

14 мар 2017 : 		 MARYANN COTTON записывает новый материал

16 апр 2016 : 		 MARYANN COTTON был избит в Латвии

25 фев 2016 : 		 Оригинальный басист ALICE COOPER выступил с MARYANN COTTON

22 янв 2016 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

4 ноя 2015 : 		 Семплы новых песен MARYANN COTTON

23 сен 2015 : 		 Трек-лист нового альбома MARYANN COTTON

28 авг 2015 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет в ноябре

14 июл 2015 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет летом

30 окт 2014 : 		 Концертное видео MARYANN COTTON

25 сен 2014 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

21 янв 2014 : 		 Warren Huart будет сводить новый альбом MARYANN COTTON

5 сен 2013 : 		 Название нового альбом MARYANN COTTON

21 авг 2013 : 		 ALICE COOPER напишет песни для нового альбома MARYANN COTTON

25 мар 2013 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON напомнит о 70-х

28 фев 2013 : 		 DICK WAGNER будет продюсером нового альбома MARYANN COTTON

24 янв 2013 : 		 Гитарист KING DIAMOND на новом альбоме MARYANN COTTON

24 ноя 2012 : 		 DICK WAGNER на альбоме MARYANN COTTON

25 сен 2012 : 		 Дебют MARYANN COTTON

15 май 2012 : 		 Трейлер дебютного альбома MARYANN COTTON

7 май 2012 : 		 Дебютный альбом MARYANN COTTON выйдет в июне

6 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист альбома MARYANN COTTON

29 фев 2012 : 		 Новый альбом MARYANN COTTON выйдет в мае

5 дек 2011 : 		 Новое видео MARYANN COTTON

6 авг 2011 : 		 MARYANN COTTON посвятил видео AMY WINEHOUSE

27 янв 2011 : 		 Музыканты KING DIAMOND на новом сингле MARYANN COTTON

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Новое видео MARYANN COTTON

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"Cursed", новое видео группы MARYANN COTTON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Murder":

"Cursed"
"Bitch Bitching"
"Resurrection"
"Live It Up"
"I'm The Devil"
"Impales Your Empire"
"Cold Crazy Baby"
"Soldier Boy"
"For The Angels"

MARYANN COTTON Debuts "Cursed" Music Video





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