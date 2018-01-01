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*Godthrymm*



10 фев 2018 : 		 Новая песня GODTHRYMM

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|||| 10 фев 2018

Новая песня GODTHRYMM

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"Sacred Soil", новая песня британской эпик дум металл группы GODTHRYMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "A Grand Reclamation", выход которого запланирован на шестое апреля на Transcending Records:

"A Grand Reclamation"
"Sacred Soil"
"The Pantheon"
"Forevermore"

GODTHRYMM Featuring MY DYING BRIDE / ANATHEMA Vets Streaming "Sacred Soil" Track





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