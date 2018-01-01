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Godthrymm







10 фев 2018 : Новая песня GODTHRYMM



10 фев 2018



Новая песня GODTHRYMM "Sacred Soil", новая песня британской эпик дум металл группы GODTHRYMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "A Grand Reclamation", выход которого запланирован на шестое апреля на Transcending Records:



"A Grand Reclamation"

"Sacred Soil"

"The Pantheon"

"Forevermore"













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