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10 фев 2018
Новая песня GODTHRYMM
"Sacred Soil", новая песня британской эпик дум металл группы GODTHRYMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "A Grand Reclamation", выход которого запланирован на шестое апреля на Transcending Records:
"A Grand Reclamation"
"Sacred Soil"
"The Pantheon"
"Forevermore"
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