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*Borealis*



10 фев 2018 : 		 Видео с текстом от BOREALIS

19 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BOREALIS

9 мар 2017 : 		 Переиздание BOREALIS выйдет весной

17 янв 2017 : 		 Новая песня BOREALIS

25 дек 2015 : 		 Нереализованный трек BOREALIS

24 дек 2015 : 		 Кавер-версия ROBERT TEPPER от BOREALIS

12 июн 2015 : 		 Новая песня BOREALIS

9 май 2015 : 		 Тизер нового альбома BOREALIS

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|||| 10 фев 2018

Видео с текстом от BOREALIS

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BOREALIS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Sign Of No Return”, которая взята из выходящего 23 марта на AFM Records альбома "The Offering":

“The Fire Between Us”
“Sign Of No Return”
“The Offering”
“River”
“The Second Son”
“The Devil’s Hand”
“Into The Light”
“Scarlet Angel”
“The Awakening”
“The Path”
“Forever Lost”
“The Ghosts Of Innocence”

BOREALIS Release "Sign Of No Return" Lyric Video




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