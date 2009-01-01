Фраза, имя группы
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все новости группы
Barren Earth
11 фев 2018
:
Новая песня BARREN EARTH
5 фев 2017
:
BARREN EARTH готовы к записи
30 мар 2015
:
Новое видео BARREN EARTH
18 фев 2015
:
Видео с текстом от BARREN EARTH
29 янв 2015
:
Новая песня BARREN EARTH
8 янв 2015
:
BARREN EARTH выпустят свой третий альбом на Century Media
10 янв 2014
:
BARREN EARTH нашли вокалиста
8 июл 2013
:
BARREN EARTH расстались с вокалистом
8 мар 2012
:
Новая песня BARREN EARTH
29 фев 2012
:
Новое видео BARREN EARTH
24 янв 2012
:
Трейлер нового альбома BARREN EARTH
12 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома BARREN EARTH
10 янв 2012
:
Новый альбом BARREN EARTH выйдет в марте
31 май 2011
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BARREN EARTH начали запись
16 май 2010
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Новое видео BARREN EARTH
26 мар 2010
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Дебютный альбом BARREN EARTH доступен для прослушивания
28 янв 2010
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Запущен мини-сайт в поддержку дебютного альбом BARREN EARTH
14 янв 2010
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Детали дебютного альбома BARREN EARTH
12 дек 2009
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Название и дата выхода нового альбома BARREN EARTH
22 окт 2009
:
BARREN EARTH дебютируют на сцене
24 авг 2009
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BARREN EARTH подписали контракт с Peaceville Records
28 дек 2008
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Новый проект от музыкантов KREATOR, MOONSORROW, SWALLOW THE SUN
сегодня
Новая песня
BARREN EARTH
"Further Down", новая песня группы BARREN EARTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Complex Of Cages", , выход которого запланирован на 30 марта на Century Media.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).