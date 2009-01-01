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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [26]
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*Barren Earth*



11 фев 2018 : 		 Новая песня BARREN EARTH

5 фев 2017 : 		 BARREN EARTH готовы к записи

30 мар 2015 : 		 Новое видео BARREN EARTH

18 фев 2015 : 		 Видео с текстом от BARREN EARTH

29 янв 2015 : 		 Новая песня BARREN EARTH

8 янв 2015 : 		 BARREN EARTH выпустят свой третий альбом на Century Media

10 янв 2014 : 		 BARREN EARTH нашли вокалиста

8 июл 2013 : 		 BARREN EARTH расстались с вокалистом

8 мар 2012 : 		 Новая песня BARREN EARTH

29 фев 2012 : 		 Новое видео BARREN EARTH

24 янв 2012 : 		 Трейлер нового альбома BARREN EARTH

12 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BARREN EARTH

10 янв 2012 : 		 Новый альбом BARREN EARTH выйдет в марте

31 май 2011 : 		 BARREN EARTH начали запись

16 май 2010 : 		 Новое видео BARREN EARTH

26 мар 2010 : 		 Дебютный альбом BARREN EARTH доступен для прослушивания

28 янв 2010 : 		 Запущен мини-сайт в поддержку дебютного альбом BARREN EARTH

14 янв 2010 : 		 Детали дебютного альбома BARREN EARTH

12 дек 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома BARREN EARTH

22 окт 2009 : 		 BARREN EARTH дебютируют на сцене

24 авг 2009 : 		 BARREN EARTH подписали контракт с Peaceville Records

28 дек 2008 : 		 Новый проект от музыкантов KREATOR, MOONSORROW, SWALLOW THE SUN

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Новая песня BARREN EARTH

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"Further Down", новая песня группы BARREN EARTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Complex Of Cages", , выход которого запланирован на 30 марта на Century Media.



BARREN EARTH Feat. KREATOR Guitarist SAMI YLI-SIRNIГ–: 'A Complex Of Cages' Album Due In March




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