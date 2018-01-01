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*Dukes of the Orient*



11 фев 2018 : 		 Новое видео DUKES OF THE ORIENT

13 янв 2018 : 		 JOHN PAYNE и ERIK NORLANDER в DUKES OF THE ORIENT

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Новое видео DUKES OF THE ORIENT

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"Seasons Will Change", новое видео группы DUKES OF THE ORIENT, в состав которой входят John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE) , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного альбома, выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl:

01. Brother In Arms
02. Strange Days
03. Amor Vincit Omnia
04. Time Waits For No One
05. A Sorrow's Crown
06. Fourth Of July
07. Seasons Will Change
08. Give Another Reason



DUKES OF THE ORIENT Feat. JOHN PAYNE And ERIK NORLANDER: 'Seasons Will Change' Video




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