Новое видео DUKES OF THE ORIENT

"Seasons Will Change", новое видео группы DUKES OF THE ORIENT, в состав которой входят John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE) , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного альбома, выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl:
01. Brother In Arms
02. Strange Days
03. Amor Vincit Omnia
04. Time Waits For No One
05. A Sorrow's Crown
06. Fourth Of July
07. Seasons Will Change
08. Give Another Reason
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