сегодня



Новое видео DUKES OF THE ORIENT "Seasons Will Change", новое видео группы DUKES OF THE ORIENT, в состав которой входят John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE) , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного альбома, выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl:



01. Brother In Arms

02. Strange Days

03. Amor Vincit Omnia

04. Time Waits For No One

05. A Sorrow's Crown

06. Fourth Of July

07. Seasons Will Change

08. Give Another Reason















+0 -0









просмотров: 38