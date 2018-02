11 фев 2018



EUROPE взяли Грэммис EUROPE выиграли Грэммис, шведский аналог Грэмми, в категории "Best Hard Rock/Metal". Список номинантов был следующим:



* ARCH ENEMY - "Will To Power"

* EUROPE - "Walk The Earth"

* H.E.A.T. - "Into The Great Unknown"

* THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA - "Amber Galactic"

* VAMPIRE - "With Primeval Force"











