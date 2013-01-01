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Умер басист FOGHAT
Девятого февраля в возрасте 68 лет от рака легких скончался басист FOGHAT Крейг МакГрегор.
«От лица семьи Крейга МакГрегора и семьи FOGHAT мы с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что потеряли нашего брата, отличного друга, мужа, отца и коллегу по группе. Он мирно ушел держа за руку жену уступив в борьбе с раком. Пожалуйста, уважайте личное пространство семьи и группы в этот непростой момент. Мы еще опубликуем информацию, но позже. Покойся с миром, Thunderfingers».
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