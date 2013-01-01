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*Foghat*



11 фев 2018 : 		 Умер басист FOGHAT

9 июн 2017 : 		 Концертный трек FOGHAT

5 май 2017 : 		 Концертный релиз FOGHAT выйдет летом

10 июн 2016 : 		 Новая песня FOGHAT

19 май 2016 : 		 Новый альбом FOGHAT выйдет летом

13 ноя 2015 : 		 FOGHAT отметят юбилей главного хита

18 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FOGHAT

13 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FOGHAT

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Умер басист FOGHAT

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Девятого февраля в возрасте 68 лет от рака легких скончался басист FOGHAT Крейг МакГрегор.

«От лица семьи Крейга МакГрегора и семьи FOGHAT мы с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что потеряли нашего брата, отличного друга, мужа, отца и коллегу по группе. Он мирно ушел держа за руку жену уступив в борьбе с раком. Пожалуйста, уважайте личное пространство семьи и группы в этот непростой момент. Мы еще опубликуем информацию, но позже. Покойся с миром, Thunderfingers».



FOGHAT Bassist CRAIG MACGREGOR Dies At 68




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