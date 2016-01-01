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*3 Doors Down*



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Гитарист 3 DOORS DOWN гордится, что выступил перед Трампом

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Гитарист 3 DOORS DOWN Chris Henderson рассказал, что был очень горд играть на официальной преинаугурации Дональда Трампа более года назад. Церемония «Сделаем Америку великой снова!» состоялось в январе 2017 года на ступенях Мемориала Линкольна. Помимо Henderson’a на концерте выступали кантри-музыканты Toby Keith, Lee Greenwood, Larry Stewart из RESTLESS HEART, Marty Roe из DIAMOND RIO и актёр Jon Voight.

Отвечая на вопрос детройтской радиостанции WRIF, каково было играть на инаугурации, когда остальные отказались (включая певицу Jennifer Holliday и кавер-группу Bruce Springsteen’a THE B STREET BAND), Henderson сказал:

«Это был невероятный опыт! И, возможно, это было страшнее всего, что я когда-либо делал. Мы вышли на сцену и увидели эту толпу. Позднее мы читали отзывы, что было не так уж и много людей. Но блин, это была самая большая толпа, которую мы когда-либо видели, и люди все прибывали и прибывали». Гитарист (ветеран ВМФ и кроссфит-атлет), добавил, что он был невероятно горд получить такое приглашение и сыграть там, в то время как остальные выступавшие были не очень-то рады такому раскладу. «Но мы играли там и отстаивали то, во что мы верим. И кто бы мог подумать? На следующий день наш трек взлетел на первую позицию в чартах, — трек, который вышел более чем за год до этого». Говоря о том, была ли публика на инаугурации самой большой, перед которой им приходилось выступать, Henderson сказал: «Если не самая большая, то около того. Мы играли на крупных европейских фестивалях — с примерно 225—250 тысячами слушателей. Но это реально было похоже на просто гигантскую толпу, а я-то уж достаточно повидал».



3 DOORS DOWN Guitarist Is




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