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*RSO*



11 фев 2018 : 		 Новые песни RSO выйдут на следующей неделе

29 сен 2017 : 		 RICHIE SAMBORA и ORIANTHI в RSO

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Новые песни RSO выйдут на следующей неделе

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Проект RSO, в состав которого входят Richie Sambora (BON JOVI) и Orianthi (Michael Jackson, Alice Cooper), к 14 февраля выпустят новый сингл с двумя треками: новой темой "Forever All the Way" и кавер-версию хита Sonny & Cher "I Got You Babe". Обе композицию войдут в дебютную студийную работу коллектива, релиз которой намечен на апрель.



RICHIE SAMBORA And ORIANTHI Release Two New Songs For Valentine




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