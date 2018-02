сегодня



Новые песни RSO выйдут на следующей неделе Проект RSO, в состав которого входят Richie Sambora (BON JOVI) и Orianthi (Michael Jackson, Alice Cooper), к 14 февраля выпустят новый сингл с двумя треками: новой темой "Forever All the Way" и кавер-версию хита Sonny & Cher "I Got You Babe". Обе композицию войдут в дебютную студийную работу коллектива, релиз которой намечен на апрель.















