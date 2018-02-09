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GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи
Бывший гитарист GUNS N' ROSES GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи:
«Чёрт, я опечален, узнав о смерти Пэта Торпи. Он был один из лучших... Всегда позитивный, оптимистичный и справедливый. Я сказал справедливый, потому что мы играли много раз вместе в софтбол, и он всегда был причиной и невероятным командным игроком. Он также был невероятно предан своей команде и инструменту, на котором играл. Каждый раз, когда я отправлялся в Mates (репетиционная), я заходил к нему. Я всегда шутил и спрашивал, давно ли он там поселился, потому что он очень много практиковался. Он даже играл на ударных с моей сольной группой, и, я помню, добавил "Some Kind Of Wonderful", потому что он прекрасно пел.
Ты был редким человеком, и тебя будет очень не хватать, Пэт. Мои соболезнования семье и коллегам. Покойся с миром, брат».
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