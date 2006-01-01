Новая песня NAPALM DEATH

NAPALM DEATH опубликовали первый сингл из компиляции "Coded Smears And More Uncommon Slurs", выход которой намечен на 30 марта на Century Media Records.
«Мы очень рады наконец-то выпустить компиляцию редкостей и кавер-версий за последние десять лет. Группа всегда на 100% отдается при написании песен, так что эти треки не хуже тех, что вы слышали на альбомах, просто они собраны все вместе и взяты с давно отсутствующих в продаже сплитов, либо виниловых изданий или японских вариантов наших альбомом.
Когда я собирал этот сборник, я был поражен, насколько классно звучат эти темы. О некоторых я и просто забыл, ха-ха! Мы написали столько песен, а годы пролетели так быстро, что я просто забыл, насколько охренеть как круто звучат эти темы! Мы точно включим кое-что из этих песен в наш концертный сет... Вздрогнем и до встречи на наших шоу!» — говорит Shane Embury.
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