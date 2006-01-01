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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [27]
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*Napalm Death*



12 фев 2018 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

9 дек 2017 : 		 Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

18 сен 2017 : 		 Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018

15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

8 ноя 2016 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Трампе

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

26 апр 2016 : 		 NAPALM DEATH подумывают о сочинении материала для нового альбома

9 мар 2016 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

18 дек 2015 : 		 Видео полного выступления NAPALM DEATH

11 дек 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о событиях в Париже

2 дек 2015 : 		 NAPALM DEATH и MELVINS поедут в совместный тур

24 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

16 ноя 2015 : 		 NAPALM DEATH выступят с другим вокалистом

12 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

21 окт 2015 : 		 Винил NAPALM DEATH выйдет в ноябре

8 сен 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

3 июл 2015 : 		 Благотворительный сингл от NAPALM DEATH

28 фев 2015 : 		 Вокалист DEAD KENNEDYS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

1 фев 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH просит помиловать двух наркокурьеров

30 янв 2015 : 		 Раритетное концертное видео NAPALM DEATH

23 янв 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

14 янв 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о своей лирике: "Я не пытаюсь разить людей словами, будто палкой"

9 янв 2015 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

30 дек 2014 : 		 Вокалист NAPALM DEATH опровергает слухи об уходе гитариста

24 дек 2014 : 		 Вокалист NAPALM DEATH раскрыл некоторые детали нового альбома группы

2 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

19 ноя 2014 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

31 окт 2014 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет в январе

25 июл 2014 : 		 NAPALM DEATH начали запись гитар

22 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH о новом альбоме

12 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH исполнили новую песню

3 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH выпустят миньон

18 дек 2013 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

20 мар 2013 : 		 Специальный концерт NAPALM DEATH был отменен из-за вероятности слишком громкого звука

31 янв 2013 : 		 "Enemy Of The Music Business" NAPALM DEATH выйдет на виниле

20 дек 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления NAPALM DEATH

9 дек 2012 : 		 Видео полного концерта NAPALM DEATH

2 ноя 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

7 июл 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

10 май 2012 : 		 Фронтмен NAPALM DEATH: «Я не гей»

29 фев 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 фев 2012 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH доступен для прослушивания

23 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о новых треках

21 фев 2012 : 		 Юбилейная версия 'Scum' NAPALM DEATH выйдет в марте

18 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о секретах группы

16 фев 2012 : 		 Лидер NAPALM DEATH о новом альбоме

8 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о новых треках

5 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH рассказывает о концепции альбома

2 фев 2012 : 		 NAPALM DEATH испонили два новых трека

26 янв 2012 : 		 Трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

23 янв 2012 : 		 NAPALM DEATH представили новый трек

6 янв 2012 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

5 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома NAPALM DEATH

24 сен 2011 : 		 NAPALM DEATH подписали новый контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

21 авг 2011 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет в феврале

14 авг 2011 : 		 NAPALM DEATH заканчивают работу над новым альбомом

5 май 2011 : 		 NAPALM DEATH начали запись

22 мар 2011 : 		 NAPALM DEATH ищут новый лейбл

16 фев 2011 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

6 янв 2011 : 		 NAPALM DEATH запишут 'таинственную песню'

2 ноя 2010 : 		 NAPALM DEATH «придадут пикантности» сет-листу европейского тура

9 июн 2010 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

1 мар 2009 : 		 NAPALM DEATH заканчивают работу над новым видео

6 дек 2008 : 		 Обложка и новая песня NAPALM DEATH

20 ноя 2008 : 		 NAPALM DEATH раскрыли трек-лист нового альбома

21 авг 2008 : 		 NAPALM DEATH огласили название нового альбома

7 авг 2008 : 		 Басист NAPALM DEATH сообщил новости из студии

26 мар 2008 : 		 Аудиоинтервью с BARNEY GREENWAY из NAPALM DEATH

7 ноя 2007 : 		 Обращение организаторов концертов NAPALM DEATH в России

14 мар 2007 : 		 Басист NAPALM DEATH рассказал о своих планах

10 ноя 2006 : 		 Новое видео NAPALM DEATH в сети

5 окт 2006 : 		 Юбилейное переиздание альбома NAPALM DEATH 'Scum' увидит свет в 2007 году

30 авг 2006 : 		 Умер экс-гитарист NAPALM DEATH Jesse Pintado

17 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома NAPALM DEATH

24 июл 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

10 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме NAPALM DEATH

26 май 2006 : 		 NAPALM DEATH начали записывать новый альбом

9 май 2006 : 		 NAPALM DEATH на следующей неделе начнут записывать новый альбом

6 мар 2006 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает "ничуть не менее интенсивный альбом, чем раньше»

29 янв 2006 : 		 NAPALM DEATH начнут запись в мае

15 дек 2005 : 		 NAPALM DEATH принялись за сочинение нового материала

23 авг 2005 : 		 NAPALM DEATH: видео 'The Silence Is Deafening' в сети

18 апр 2005 : 		 NAPALM DEATH раскрывают карты

3 авг 2002 : 		 Napalm Death – в студии.

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Новая песня NAPALM DEATH

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NAPALM DEATH опубликовали первый сингл из компиляции "Coded Smears And More Uncommon Slurs", выход которой намечен на 30 марта на Century Media Records.

«Мы очень рады наконец-то выпустить компиляцию редкостей и кавер-версий за последние десять лет. Группа всегда на 100% отдается при написании песен, так что эти треки не хуже тех, что вы слышали на альбомах, просто они собраны все вместе и взяты с давно отсутствующих в продаже сплитов, либо виниловых изданий или японских вариантов наших альбомом.

Когда я собирал этот сборник, я был поражен, насколько классно звучат эти темы. О некоторых я и просто забыл, ха-ха! Мы написали столько песен, а годы пролетели так быстро, что я просто забыл, насколько охренеть как круто звучат эти темы! Мы точно включим кое-что из этих песен в наш концертный сет... Вздрогнем и до встречи на наших шоу!» — говорит Shane Embury.



NAPALM DEATH Releases First Single From 'Coded Smears And More Uncommon Slurs' Compilation




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