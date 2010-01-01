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Видео живого выступления ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS опубликовали видео исполнения своего заглавного трека из последнего альбома "Carry Fire". Клип был снят 30 ноября прошлого года на площадке O2 Apollo в Манчестере, Англия. Режиссёром выступил Ryan Mackfall, продюсированием занимались Crashburn Media.















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