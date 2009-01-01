сегодня



Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи Вокалист MR. BIG Eric Martin также опубликовал сообщение относительно смерти его коллеги, барабанщика Пэта Торпи:



«Ох, мои дорогие друзья со всего мира... Уверен, что вы все уже знаете, что мой друг, барабанщик, партнёр по вокалу и брат Пэт Торпи скончался. Мы все в шоке и печали. Он всегда был самым сильным, добрым и милым человеком из всех, кого я знал. Мне не выразить словами, что я сейчас ощущаю, и просто скажу, что я раздавлен. Он очень любил поклонников. Помолитесь за его жену и сына...»











+0 -1









просмотров: 376

