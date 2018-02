12 фев 2018



Кавер-версия S.O.D. от TORNADO TORNADO опубликовали кавер-версию композиции S.O.D. 'United Forces', которая включена в выходящий в этом году альбом "Commitment To Excellence":



"A Minute Of Nothing"

"White Horse Of The Apocalypse" (Solo: Karl Sanders/Nile. Additional Vocals: Niko Kalliojärvi/ex-Amoral)

"Global Pandemic"

"Spirit And Opportunity" (Additional Vocals: Ross Dolan/Immolation)

"The Flight Of Yuri Gagarin"

"Endless Forms Of Torment" (Additional Solo: Adam Phillips/Pro-Pain)

"Through Difficulties To Victory"

"Supremacy

"Chaos Among The Ruins"

"United Forces (S.O.D. Cover)

"At The Chapel Of Rest (Additional Solo: Glen Drover/ex. Megadeth)









