Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY “Fire, Walk With Me”, новая песня группы HARAKIRI FOR THE SKY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arson", выход которого запланирован на 16 февраля на AOP Records:



“Fire, Walk With Me”

“The Graves We’ve Dug”

“You Are The Scars”

“Heroin Waltz”

“Tomb Omnia”

“Stillborn”

“Voidgazer”

“Manifesto” (Graveyard Lovers cover)























