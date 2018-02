все новости группы







11 фев 2018 : Новая песня CULTUS PROFANO



11 фев 2018



Новая песня CULTUS PROFANO "Cultus Profano, Op. 9", новая песня группы CULTUS SANGUINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sacramentum Obscurus", выход которого запланирован на 23 февраля на Debemur Morti Productions:



"Conventus Esbat, Op. 8"

"Under The Infernal Reign, Op. 10"

"Ceremony Of The Black Flame, Op. 4"

"Lord Of Ages, Op. 2"

"Ignis Altare, Op. 5"

"An Offering To The Prolific Goat, Op. 7"

"Forging A Covenant, Op. 6"

"Awakening The Strzyga, Op. 1"

"Cultus Profano, Op. 9"





Sacramentum Obscurus by Cultus Profano





