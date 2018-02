11 фев 2018



Новый альбом VISIGOTH доступен для прослушивания "Conqueror's Oath", новый альбом группы VISIGOTH, доступен для прослушивания ниже:



"Steel And Silver"

"Warrior Queen"

"Outlive Them All"

"Hammerforged"

"Traitor's Gate"

"Salt City"

"Blades In The Night"

"The Conqueror's Oath"















