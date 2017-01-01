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*Letters from the Colony*



11 фев 2018 : 		 Новое видео LETTERS FROM THE COLONY

1 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

23 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LETTERS FROM THE COLONY

11 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

22 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

22 сен 2017 : 		 LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST

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Новое видео LETTERS FROM THE COLONY

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"Galax", новое видео группы LETTERS FROM THE COLONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vignette", выходящего 16 февраля на Nuclear Blast Records. Мастерингом материала занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):

"Galax"
"Erasing Contrast"
"The Final Warning"
"This Creature Will Haunt Us Forever"
"Cataclysm"
"Terminus"
"Glass Palaces"
"Sunwise"

LETTERS FROM THE COLONY Debut "Galax" Music Video










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