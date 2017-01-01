Новое видео LETTERS FROM THE COLONY

"Galax", новое видео группы LETTERS FROM THE COLONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vignette", выходящего 16 февраля на Nuclear Blast Records. Мастерингом материала занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):
"Galax"
"Erasing Contrast"
"The Final Warning"
"This Creature Will Haunt Us Forever"
"Cataclysm"
"Terminus"
"Glass Palaces"
"Sunwise"
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