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*Iggy and the Stooges*



11 фев 2018 : 		 Новое видео IGNORE THE SIGN

1 июн 2017 : 		 Документальная лента IGGY POP, JOSHUA HOMME выйдет летом

26 апр 2017 : 		 Трейлер к новому фильму IGGY POP

17 апр 2017 : 		 Новая песня IGGY POP

16 сен 2016 : 		 Концертный релиз IGGY POP выйдет осенью

21 июн 2016 : 		 Гитарист IGGY AND THE STOOGES: «Группа больше воспоминание, чем реальность»

13 май 2016 : 		 Новое видео IGGY POP'a и JOSH'a HOMME

27 апр 2016 : 		 Биография THE STOOGES появится зимой

26 янв 2016 : 		 Новая песня IGGY POP'a и JOSH'a HOMME'a

23 янв 2016 : 		 Новая песня IGGY POP и JOSH HOMME

22 янв 2016 : 		 IGGY POP и JOSH HOMME записали альбом

13 окт 2015 : 		 Умер саксофонист THE STOOGES

17 мар 2014 : 		 Умер барабанщик IGGY & THE STOOGES

6 мар 2013 : 		 Новая песня IGGY & THE STOOGES

30 авг 2012 : 		 Китайский болванчик IGGY POP'a доступен для предзаказа

4 авг 2011 : 		 DVD IGGY & THE STOOGES выйдет в сентябре

21 янв 2011 : 		 Alex Kirst погиб в автокатастрофе

8 янв 2009 : 		 Участники IGGY POP And THE STOOGES о смерти RON'a ASHETON'a

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"Days Of Thunder", новое видео группы IGGY AND THE STOOGES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Line To Cross", выходящего 23 февраля:

"Saviours Of Rock"
"A Line To Cross"
"No Way Home"
"Brother"
"The Story Isn’t Over"
"When Words Ain’t Enough"
"God With A Million Faces"
"Sweet Lady"
"Days Of Thunder"
"Behind The Wall"
"Can’t Find The Door"
"Silver Wind"
"Looking In The Sun"

IGNORE THE SIGN Premier "Days Of Thunder" Music Video







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