Тизер нового альбома KARMA VIOLENS KARMA VIOLENS опубликовали трейлер к новому альбому "Serpent God", выход которого намечен на 13 апреля на Growl Records:



"Men Of Gibeah"

"Serpent God"

"Sons Of Destruction"

"A Letter To The Worthless Chamber"

"The Sun I Never Had"

"Dark Morel"

"The Constractors"

"Radix Malorum"

"Eternal Darkness"

