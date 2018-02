все новости группы







11 фев 2018 : Музыканты KROKUS, MAXXWELL в FELSKINN



Музыканты KROKUS, MAXXWELL в FELSKINN Швейцарская команда FELSKINN, в состав которой входят музыканты Maxxwell, Krokus и Live/Wire, опубликовала официальное видео с текстом на песню “Our Favorite Game”, которая взята из дебютного альбома "Mind Over Matter", выход которого намечен на 16 марта на ROAR! Rock Of Angels Records. Сведение материала проводил Jacob Hansen (Volbeat, Primal Fear, Pretty Maids), а партии ударных записал Mike Terrana (Rage, Tarja Turunen):



“Close Your Eyes”

“Pictures In My Dreams”

“Dying Man”

“The Night Before The Dawn”

“Our Favorite Game”

“Bastards Out”

“Break New Ground”

“Superhero”

“Rain Will Fall”

“Mind Over Matter”

“Wake Up On Mars”

“I Hear You Calling”











