11 фев 2018 : Новый альбом REPRISAL выйдет весной



Новый альбом REPRISAL выйдет весной Британские дэт трешеры REPRISAL выпустят новую работу, получившую название "None Survive The Sun", 30 марта на Hostile Media:



“Oxygen Crisis”

“Monomania”

“Cannibal Cosmos”

“Hammer Of Light”

“The Great Dying”

“Starmaker”

“The Patronarch”

“The Relic”

“Born Alien”

“Nephila”









