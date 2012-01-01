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*Nervosa*



10 фев 2018 : 		 NERVOSA приступили к записи

26 май 2016 : 		 Новое видео NERVOSA

18 май 2016 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

13 май 2016 : 		 Новая песня NERVOSA

19 апр 2016 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

11 мар 2016 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в июне

8 янв 2016 : 		 NERVOSA планируют запись нового альбома

11 окт 2015 : 		 Профессиональное видео полного концерта NERVOSA

2 июл 2015 : 		 Новое видео NERVOSA

8 окт 2014 : 		 Новое видео NERVOSA

2 июл 2014 : 		 Видео с выступления NERVOSA

21 фев 2014 : 		 Новое видео NERVOSA

11 фев 2014 : 		 Новая песня NERVOSA

30 янв 2014 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

12 янв 2014 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в марте

1 фев 2013 : 		 NERVOSA приступили к записи

24 ноя 2012 : 		 NERVOSA сменили барабанщицу

8 окт 2012 : 		 Новое видео NERVOSA

5 май 2012 : 		 NERVOSA на NAPALM RECORDS

11 мар 2012 : 		 Новое видео NERVOSA

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|||| 10 фев 2018

NERVOSA приступили к записи

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Группа NERVOSA отправилась в Family Mob Studio для записи нового альбома, выход которого предварительно запланирован на этот год.

NERVOSA Begins Recording New Album



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