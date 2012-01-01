Фраза, имя группы
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все новости группы
Nervosa
10 фев 2018
:
NERVOSA приступили к записи
26 май 2016
:
Новое видео NERVOSA
18 май 2016
:
Семплы новых песен NERVOSA
13 май 2016
:
Новая песня NERVOSA
19 апр 2016
:
Видео с текстом от NERVOSA
11 мар 2016
:
Новый альбом NERVOSA выйдет в июне
8 янв 2016
:
NERVOSA планируют запись нового альбома
11 окт 2015
:
Профессиональное видео полного концерта NERVOSA
2 июл 2015
:
Новое видео NERVOSA
8 окт 2014
:
Новое видео NERVOSA
2 июл 2014
:
Видео с выступления NERVOSA
21 фев 2014
:
Новое видео NERVOSA
11 фев 2014
:
Новая песня NERVOSA
30 янв 2014
:
Семплы новых песен NERVOSA
12 янв 2014
:
Новый альбом NERVOSA выйдет в марте
1 фев 2013
:
NERVOSA приступили к записи
24 ноя 2012
:
NERVOSA сменили барабанщицу
8 окт 2012
:
Новое видео NERVOSA
5 май 2012
:
NERVOSA на NAPALM RECORDS
11 мар 2012
:
Новое видео NERVOSA
10 фев 2018
NERVOSA
приступили к записи
Группа NERVOSA отправилась в Family Mob Studio для записи нового альбома, выход которого предварительно запланирован на этот год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).