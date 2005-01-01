Фраза, имя группы
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все новости группы
Kalmah
10 фев 2018
:
Видео с текстом от KALMAH
16 июн 2013
:
Новый альбом KALMAH доступен для прослушивания
30 май 2013
:
Новая песня KALMAH
3 май 2013
:
Новое видео KALMAH
3 апр 2013
:
Новая песня KALMAH
18 янв 2013
:
KALMAH начали запись
20 окт 2012
:
KALMAH начнут запись в январе
25 авг 2012
:
KALMAH работают над новым материалом
17 фев 2012
:
KALMAH представляют нового клавишника
3 мар 2010
:
Новое видео KALMAH
17 фев 2010
:
Две новые песни KALMAH
27 янв 2010
:
Новая песня KALMAH
20 янв 2010
:
Обложка нового альбома KALMAH
5 янв 2010
:
Детали нового альбома KALMAH
6 ноя 2009
:
Новый альбом KALMAH выйдет в январе — феврале
4 окт 2009
:
KALMAH завершили запись альбома
2 окт 2009
:
Фронтмен KALMAH повредил руку
10 май 2009
:
KALMAH начали запись альбома
17 ноя 2008
:
KALMAH написали уже пять новых песен для нового альбома
14 май 2008
:
Новый альбом KALMAH выйдет с бонусом
31 мар 2008
:
Новая песня от KALMAH
17 мар 2008
:
Трек-лист нового альбома KALMAH
30 янв 2008
:
KALMAH озаглавили новый альбом
24 янв 2008
:
KALMAH завершили работу над новым альбомом
23 дек 2007
:
KALMAH закончили запись нового альбома
30 окт 2007
:
KALMAH: записаны партии ритм-гитары для нового альбома
19 окт 2007
:
KALMAH записывают новый альбом
28 июл 2007
:
KALMAH начнут запись альбома в октябре
2 мар 2006
:
Дебют KALMAH в финских чартах
2 фев 2006
:
KALMAH: Выложены сэмплы треков нового альбома
29 ноя 2005
:
KALMAH микшируются
15 ноя 2005
:
Новый альбом KALMAH
10 фев 2018
Видео с текстом от
KALMAH
KALMAH опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Evil Kin”, которая взята из выходящего шестого апреля на Spinefarm Records альбома "Palo":
"Blood Ran Cold"
"The Evil Kin"
"The World Of Rage"
"Into The Black Marsh"
"Take Me Away"
"Paystreak"
"Waiting In The Wings"
"Through The Shallow Waters"
"Erase And Diverge"
"The Stalker"
+16
-4
(
6
)
ALEXSATHANAS
10 фев 2018, 20:22
Долгожданная, лучшая новость!
OlegZ
10 фев 2018, 21:14
Наконец-то!
wroong
11 фев 2018, 00:12
Годнота
nokt
11 фев 2018, 01:40
Видео ряд - муть полнейшая, а песенка драйвовая с фолкушечками, так ничего вполне.
Exterminator
11 фев 2018, 01:49
Вот ето отличная новость!
KILL GRAVE
11 фев 2018, 04:49
Еб ты, конюхи проснулись. Давай теперь Северный запыли.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).