10 фев 2018



Видео с текстом от KALMAH KALMAH опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Evil Kin”, которая взята из выходящего шестого апреля на Spinefarm Records альбома "Palo":



"Blood Ran Cold"

"The Evil Kin"

"The World Of Rage"

"Into The Black Marsh"

"Take Me Away"

"Paystreak"

"Waiting In The Wings"

"Through The Shallow Waters"

"Erase And Diverge"

"The Stalker"











