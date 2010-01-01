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Вокалист OVERKILL о решении SLAYER уйти Вокалиста OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth'a в ходе недавнего интервью Sticks For Stones спросили, что он думает о решении SLAYER уйти на покой:



«О, я не принимаю решения за других. Они должны делать то, что им хочется. Если решили, то решили. Им лучше знать, чем мне. Это всё индивидуальный выбор. Они классные, я же совсем недавно видел Gary — мы с ним делали песню или две в рамках проекта METAL ALLEGIANCE, но я даже не думал лезть с этими вопросами, это их дело. Так что эта тема особо меня не беспокоит, и я не думаю о ней из серии: "Как-то это странно или как-то это вроде даже дико или Ой, нет, ну всё". Я не мыслю такими категориями. Я всегда уделяю внимание своим делам, а не думаю о мыслях и делах других».















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