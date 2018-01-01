|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Музыканты SIXX:A.M. в PYROMANTIC
Группа PYROMANTIC, в состав которой входят два участника SIXX:A.M. James Michael и DJ Ashba, завершает работу над альбомом, релиз которого намечен на этот год. Кроме того, команда планирует снять видео на дебютный сингл в ближайшие пару недель в Лас-Вегасе — об этом участники сообщили в рамках чата на Facebook. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).