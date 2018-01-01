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Pyromantic







12 фев 2018 : Музыканты SIXX:A.M. в PYROMANTIC



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Музыканты SIXX:A.M. в PYROMANTIC Группа PYROMANTIC, в состав которой входят два участника SIXX:A.M. James Michael и DJ Ashba, завершает работу над альбомом, релиз которого намечен на этот год. Кроме того, команда планирует снять видео на дебютный сингл в ближайшие пару недель в Лас-Вегасе — об этом участники сообщили в рамках чата на Facebook.











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