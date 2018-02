сегодня



SONS OF APOLLO исполняют DREAM THEATER Группа SONS OF APOLLO, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, а также Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), Billy Sheehan (THE WINERY DOGS, MR. BIG, DAVID LEE ROTH) и Jeff Scott Soto (ex-JOURNEY, YNGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE), дебютировала на сцене третьего февраля в рамках Cruise To The Edge, включив в сет композицию DREAM THEATER "Lines In The Sand", которую Portnoy и Sherinian записали на альбоме "Falling Into Infinity".















+1 -0









просмотров: 232