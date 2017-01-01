Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [93]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [51]
*Новая песня JUDAS PRIEST [45]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [27]
*
[= ||| все новости группы



*Sons of Apollo*



12 фев 2018 : 		 SONS OF APOLLO исполняют DREAM THEATER

15 дек 2017 : 		 SONS OF APOLLO запишут концерт с оркестром

21 окт 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

15 сен 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

24 авг 2017 : 		 Представление SONS OF APOLLO

11 авг 2017 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

3 авг 2017 : 		 Видео с дебюта SONS OF APOLLO

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, RON 'BUMBLEFOOT' THAL, JEFF SCOTT SOTO, DEREK SHERINIAN в SONS OF APOLLO

| - |
|||| сегодня

SONS OF APOLLO исполняют DREAM THEATER

*
zoom
*
* *
Группа SONS OF APOLLO, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, а также Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), Billy Sheehan (THE WINERY DOGS, MR. BIG, DAVID LEE ROTH) и Jeff Scott Soto (ex-JOURNEY, YNGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE), дебютировала на сцене третьего февраля в рамках Cruise To The Edge, включив в сет композицию DREAM THEATER "Lines In The Sand", которую Portnoy и Sherinian записали на альбоме "Falling Into Infinity".



Watch SONS OF APOLLO Perform DREAM THEATER's 'Lines In The Sand'




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 232

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом