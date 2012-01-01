STEVEN ADLER хочет сыграть целиком "Appetite For Destruction"
По сообщению Alex'a Grossi, гитариста QUIET RIOT и агента BTE Inc. (Bigg Time Entertainment) бывший барабанщик GUNS N' ROSES Steven Adler хочет вернуть к активности группу ADLER'S APPETITE и устроить тур, в котором будет целиком исполнять материал "Appetite For Destruction", а также ряд "классических тем GN'R".
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