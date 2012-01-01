Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [93]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [51]
*Новая песня JUDAS PRIEST [45]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [27]
*
[= ||| все новости группы



*Adler*



12 фев 2018 : 		 STEVEN ADLER хочет сыграть целиком "Appetite For Destruction"

5 окт 2017 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

9 май 2017 : 		 LITA FORD, JEFF PILSON выступили с STEVEN'ом ADLER'ом

18 мар 2017 : 		 STEVEN ADLER больше не хочет обсуждать выступления с GUNS N' ROSES

2 дек 2016 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

29 окт 2016 : 		 STEVEN ADLER исполняет "You Could Be Mine"

30 сен 2016 : 		 RIKKI ROCKETT, STEVEN ADLER в документальном фильме "My Way"

1 май 2016 : 		 ADLER исполняют классику GUNS N' ROSES

10 окт 2015 : 		 STEVEN ADLER о реюнионе GUNS N' ROSES: "Да я без понятия!"

30 сен 2015 : 		 STEVEN ADLER: «Ничего не знаю про реюнион GUNS N' ROSES»

3 авг 2015 : 		 ADLER исполняют классику GUNS N' ROSES

29 июл 2015 : 		 ADLER исполняют классику GUNS N' ROSES

20 июл 2015 : 		 STEVEN ADLER исполняет классику GUNS N' ROSES

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления ADLER

12 июл 2015 : 		 Новый альбом ADLER выйдет в феврале

3 апр 2015 : 		 ADLER представят новый трек в конце апреля

30 дек 2014 : 		 ADLER работают в студии

22 янв 2014 : 		 По словам вокалиста, ADLER живы

7 май 2013 : 		 STEVEN ADLER о лечении

3 май 2013 : 		 STEVEN ADLER отправляется на лечение

8 янв 2013 : 		 Видео с текстом от ADLER

19 дек 2012 : 		 Видео с выступления ADLER

2 дек 2012 : 		 STEVEN ADLER: "Я больше не злюсь на Axl'a"

22 ноя 2012 : 		 Новый альбом ADLER доступен для прослушивания

15 ноя 2012 : 		 ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

7 ноя 2012 : 		 Видео с выступления ADLER

22 окт 2012 : 		 Новый сингл ADLER

10 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома ADLER

24 сен 2012 : 		 Новый альбом ADLER выйдет в ноябре

5 сен 2012 : 		 ADLER завершили сведение дебютного альбома

17 авг 2012 : 		 Концертный дебют ADLER состоится на "Kiss Kruise"

9 июн 2012 : 		 Вышел новый миньон ADLER'S APPETITE

26 апр 2012 : 		 Новое видео ADLER

24 апр 2012 : 		 STEVEN ADLER: «Я не хочу знаться с Axl‘ом или работать с ним вместе»

18 апр 2012 : 		 Акустика от ADLER

8 апр 2012 : 		 STEVEN ADLER: "Я понятия не имею, почему AXL ненавидит SLASH'a"

7 апр 2012 : 		 Новая песня ADLER

1 апр 2012 : 		 Steven Adler принёс извинения участникам GUNS N' ROSES за то, что назвал их “рабами”

29 мар 2012 : 		 Обложка нового сингла ADLER

21 мар 2012 : 		 JOHN 5 To на дебюте ADLER

16 мар 2012 : 		 Steven Adler объединил усилия с Jacob’ом Bunton’ом (LYNAM) в ADLER

| - |
|||| сегодня

STEVEN ADLER хочет сыграть целиком "Appetite For Destruction"

*
zoom
*
* *
По сообщению Alex'a Grossi, гитариста QUIET RIOT и агента BTE Inc. (Bigg Time Entertainment) бывший барабанщик GUNS N' ROSES Steven Adler хочет вернуть к активности группу ADLER'S APPETITE и устроить тур, в котором будет целиком исполнять материал "Appetite For Destruction", а также ряд "классических тем GN'R".



Former GUNS N' ROSES Drummer STEVEN ADLER To Perform Entire 'Appetite For Destruction' Album On Upcoming Tour





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 205

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Catharsis - 15 лет Имаго Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом