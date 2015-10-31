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У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона Десять лет назад гитаристу JUDAS PRIEST Glenn'y Tipton'y был поставлен диагноз — ранняя стадия болезни Паркинсона. И до текущего дня 70-летний музыкант продолжал оставаться одним из лучших и знаковых гитаристов направления, однако сейчас в связи с прогрессом болезни, исполнять свои обязанности ему все труднее и поэтому он хотел лично сообщить поклонникам, что он не сможет принимать участие в туре. Но "шоу должно продолжаться" и Glenn попросил Andy Sneap'a, чтобы тот занял его место на сцене:



Glenn: «Я хочу, чтобы вы все знали и это очень важный момент — тур JUDAS PRIEST пройдет как запланирован и я не покидаю состав коллектива, просто меняется моя роль. Я не исключаю вариантов, что в зависимости от состояния смогу выходить на сцену и как следует вжарить с PRIEST! Так что уже совсем скоро я очень надеюсь встретиться со всеми вами на концертах!»



Коллеги Glenn'a по группе: «Нам выпала честь быть свидетелями преданности и честности по отношению к делам группы, которые проявлял Glenn, а также страсти и веры в себя, проходившей через сочинения, запись и исполнение материала команды. Он настоящий герой металла! Мы ни капли не удивлены тем, что Glenn настаивает на продолжении тура в поддержку 'Firepower' и благодарны Andy за то, что он присоединился к нам ровно так, как того хотел Glenn.



И как он уже сказал, нам также не терпится дождаться, когда он вновь присоединится к нам и не важно, где это будет, в каком городе или стране, мы любим тебя, Glenn!»



Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, — прежде всего в чёрной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы. Недостаточная выработка дофамина ведет к активирующему влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга. Ведущими симптомами (иначе: основные или кардинальные симптомы) являются:



мышечная ригидность;

гипокинезия;

тремор;

постуральная неустойчивость.



Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.



Термин «паркинсонизм» является общим понятием для ряда заболеваний и состояний с вышеназванными ведущими симптомами. Однако наиболее значимой из форм паркинсонизма является болезнь Паркинсона — идиопатическое заболевание (что означает болезнь самостоятельную, не вызванную генетическими нарушениями или другими заболеваниями).



Своим названием болезнь Паркинсона обязана французскому неврологу Жану Шарко. Он предложил назвать её в честь британского врача и автора «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона, чей труд не был должным образом оценён при жизни.



По статистике, она проявляется у одного из ста человек в возрасте 60+, хотя может быть диагностирована с 18 лет.



На прошлой неделе барабанщик Пэт Торпи скончался после осложнений из-за болезни Паркинсона.















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