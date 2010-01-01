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TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки TONY IOMMI в интервью The Midland Rocks ответил на вопрос о том, как проводит время после финальных концертов BLACK SABBATH:



«Ну что ж, теперь у меня появилось время на то, чтобы просто расслабиться и заняться тем, что я всегда хотелось — так я думал, но ничего не вышло. И даже не знаю почему — просто время летит и, думаю, дело еще в том, что за все годы постоянных турне я не мог увидеться со многими друзьями, так что теперь стараюсь наверстать. И мы переехали, встретили новых друзей, так что у нас теперь есть как старые друзья, так и новые и мы встречаемся как никогда часто».



На вопрос о том, не думал ли он о какой-то музыкальной деятельности, Iommi ответил:



«Что касается музыки, то я в определенный момент времени точно хочу вернуться к сочинительству, но в настоящий момент я сильно занят различными благотворительными проектами. Heartlands Hospital, часть Heart Of England Foundation Trust и Wythall Animal Sanctuary — они оба мне очень дороги и я просто стараюсь помочь чем могу, а с Hospital Trust мы сейчас пытаемся собрать деньги, чтобы купить кровати для тех, кто проходит химиотерапию. И я очень рад и мне приятно, что я занимаюсь подобной деятельностью. Например, сестры и доктора серьезно работают и не не особо получают благодарностей за это и наблюдать воочию, как они все преданны своему делу — меня это просто восхищает и я готов посвятить часть своего времени тому, чтобы оказать им посильную помощь».











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