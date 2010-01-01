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*Iommi*



12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI подарил родному городу песню

9 дек 2016 : 		 TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»

10 авг 2016 : 		 TONY IOMMI о здоровье

29 мар 2016 : 		 TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH

5 мар 2016 : 		 TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом

20 дек 2015 : 		 TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео

21 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду: видео

20 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду

18 май 2015 : 		 TONY IOMMI о трибьюте

13 май 2015 : 		 TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта

19 апр 2015 : 		 Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI

10 апр 2015 : 		 TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»

9 мар 2015 : 		 TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"

7 мар 2015 : 		 Семплы с трибьюта TONY IOMMI

6 мар 2015 : 		 TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии

3 мар 2015 : 		 TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI

11 янв 2015 : 		 TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго

31 окт 2014 : 		 TONY IOMMI написал музыку для "CSI"

30 сен 2014 : 		 TONY IOMMI начал работать учителем

15 июл 2014 : 		 TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом

6 янв 2014 : 		 TONY IOMMI о здоровье

13 апр 2013 : 		 TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем

21 мар 2013 : 		 Видео на песню TONY IOMMI

8 мар 2013 : 		 TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение

4 мар 2013 : 		 TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения

15 фев 2013 : 		 Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?

19 дек 2012 : 		 Фрагменты мемуаров TONY IOMMI

5 ноя 2012 : 		 WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'

10 ноя 2011 : 		 TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл

19 окт 2011 : 		 TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом

24 авг 2011 : 		 TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC

24 дек 2010 : 		 Поздравления от Tony Iommi

23 дек 2010 : 		 TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”

9 дек 2010 : 		 TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении

26 ноя 2010 : 		 TONY IOMMI продолжает работать

13 окт 2010 : 		 TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"

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TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

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TONY IOMMI в интервью The Midland Rocks ответил на вопрос о том, как проводит время после финальных концертов BLACK SABBATH:

«Ну что ж, теперь у меня появилось время на то, чтобы просто расслабиться и заняться тем, что я всегда хотелось — так я думал, но ничего не вышло. И даже не знаю почему — просто время летит и, думаю, дело еще в том, что за все годы постоянных турне я не мог увидеться со многими друзьями, так что теперь стараюсь наверстать. И мы переехали, встретили новых друзей, так что у нас теперь есть как старые друзья, так и новые и мы встречаемся как никогда часто».

На вопрос о том, не думал ли он о какой-то музыкальной деятельности, Iommi ответил:

«Что касается музыки, то я в определенный момент времени точно хочу вернуться к сочинительству, но в настоящий момент я сильно занят различными благотворительными проектами. Heartlands Hospital, часть Heart Of England Foundation Trust и Wythall Animal Sanctuary — они оба мне очень дороги и я просто стараюсь помочь чем могу, а с Hospital Trust мы сейчас пытаемся собрать деньги, чтобы купить кровати для тех, кто проходит химиотерапию. И я очень рад и мне приятно, что я занимаюсь подобной деятельностью. Например, сестры и доктора серьезно работают и не не особо получают благодарностей за это и наблюдать воочию, как они все преданны своему делу — меня это просто восхищает и я готов посвятить часть своего времени тому, чтобы оказать им посильную помощь».



TONY IOMMI On Post-BLACK SABBATH Plans: 'I Would Certainly Like To Start Writing Again'



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