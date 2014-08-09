12 фев 2018



METALLICA почтила память Клиффа METALLICA почтила память Клиффа Бёртона, исполнив на концерте в Турине десятого февраля композицию "Orion". После шоу Lars написал в Твиттере:



«Исполнили Orion в память о Клиффе, впервые почти за год. Особенный момент... и спасибо Турин за ваш теплый прием и позитивные эмоции. #wanna #metinturin #cliffburton»

















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