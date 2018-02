13 фев 2018



JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY Лидер MINISTRY Al Jourgensen объявил список гостей, которые примут участие в стартующем 22 марта в House of Blues, Anaheim, California, турне в поддержку альбома "AmeriKKKant": к гитаристам Sin Quirin и Cesar Soto, Tony Campos (FEAR FACTORY, STATIC-X, ASESINO, CAVALERA CONSPIRACY) на басу и клавишнику John'y Bechdel (KILLING JOKE, FEAR FACTORY) присоединяться Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Joey Jordison (SLIPKNOT) и DJ Swamp (BECK, THE CRYSTAL METHOD).



«Старые друзья, новая музыка... Состав мечты, а мир кошмар... Тащите свои задницы на концерты, будет хоть потом что вспомнить...»:



March 22 - House of Blues, Anaheim, CA

March 23 - Ventura Theatre, Ventura, CA

March 24 - Brooklyn Bowl, Las Vegas, NV

March 26 - Ace of Spades, Sacramento, CA

March 28 - Roseland Theatre, Portland, OR

March 29 - Vogue Theatre, Vancouver, BC, Canada

March 31 - Union Hall, Edmonton, AB, Canada

April 01 - Palace Theatre, Calgary, AB, Canada

April 03 - Wilma Theatre, Missoula, MT

April 05 - Bourbon Theatre, Lincoln, NE

April 07 - Riviera Theatre, Chicago, IL

April 08 - Turner Hall Ballroom, Milwaukee, WI

April 10 - Bogart's, Cincinnati, OH

April 11 - 20 Monroe Live, Grand Rapids, MI

April 12 - Egyptian Room, Indianapolis, IN

April 14 - Opera House, Toronto, ON, Canada

April 15 - MTelus, Montreal, QC, Canada

April 17 - Royale, Boston, MA

April 18 - Aura, Portland, ME

April 19 - Paramount Theatre, Huntington, NY

April 21 - Wellmont Theatre, Montclair, NJ

April 22 - Town Ballroom, Buffalo, NY

April 23 - Rams Head Live, Baltimore, MD

April 25 - Center Stage, Atlanta, GA

April 26 - Hard Rock Live, Orlando, FL

April 28 - Levitation Festival, Austin, TX











