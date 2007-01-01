сегодня



OZZY OSBOURNE заявил, что «был бы не прочь записать» новый сольный альбом Ozzy Osbourne рассказал в интервью для Rolling Stone, что «был бы не прочь записать альбом» после завершения своего прощального тура "No More Tours 2". Ozzy сказал, что у него есть идеи для восьми или девяти песен, добавив: «Мне просто нужно засесть за них и доделать. В этом доме постоянно не хватает времени».



Кроме того, Osbourne поведал, что не может нормально работать над музыкой в туре: «Когда я в дороге и выпадает один выходной, я должен постараться дать отдых моему голосу, так что сочинять и записывать песни — не самая хорошая идея в такой момент. Но я практиковал подобное в прошлом».











+9 -1



( 4 )





просмотров: 1312

