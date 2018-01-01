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Бывшие участники HIM и AMORPHIS в FLAT EARTH Бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen объединились с бывшим басистом AMORPHIS Niclas'ом Etelävuori и вокалистом POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen в новой группе FLAT EARTH. Запись дебютного альбома проходит в студии Finnvox вместе с продюсером Hiili'ом Hiilesmaa. Дата выхода альбома пока не объявлена.















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