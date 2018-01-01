Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [93]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [51]
*Новая песня JUDAS PRIEST [48]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [28]
*
[= ||| все новости группы



*Flat Earth*



13 фев 2018 : 		 Бывшие участники HIM и AMORPHIS в FLAT EARTH

| - |
|||| сегодня

Бывшие участники HIM и AMORPHIS в FLAT EARTH

*
zoom
*
* *
Бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen объединились с бывшим басистом AMORPHIS Niclas'ом Etelävuori и вокалистом POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen в новой группе FLAT EARTH. Запись дебютного альбома проходит в студии Finnvox вместе с продюсером Hiili'ом Hiilesmaa. Дата выхода альбома пока не объявлена.



Former HIM And AMORPHIS Members Join Forces In FLAT EARTH




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 270

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом