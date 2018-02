сегодня



Новый альбом MELVINS выйдет весной MELVINS выпустят новую работу, получившую название "Pinkus Abortion Technician", 20 апреля на Ipecac Recordings:



01. Stop Moving To Florida

02. Embrace The Rub

03. Don't Forget To Breathe

04. Flamboyant Duck

05. Break Bread

06. I Want To Hold Your Hand

07. Prenup Butter

08. Graveyard















+0 -0









просмотров: 108