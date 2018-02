сегодня



Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW Шестого апреля на Minstrel Hall/Soulfood состоится выход нового релиза RAINBOW, "Memories in Rock II", который будет включать двойной CD с записью выступлений в Великобритании летом 2017 года, а также новый студийный трек "Waiting For A Sign", а также DVD с 80-минутами интервью, закулисными съемками и клипом на "I Surrender" 2017:



Disc 1



01. Over The Rainbow

02. Spotlight Kid

03. I Surrender

04. Mistreated

05. Since You've Been Gone

06. Man On The Silver Mountain/Woman From Tokyo

07. 16th Century Greensleeves

08. Soldier Of Fortune

09. Perfect Strangers

10. Difficult To Cure

11. All Night Long

12. Child In Time



Disc 2



01. Stargazer

02. Long Live Rock'n'Roll/Lazy

03. Catch The Rainbow

04. Black Night

05. Carry On Jon

06. Temple Of The King

07. Smoke On The Water

08. Waiting For A Sign



Disc 3



01. Ritchie Blackmore Interview

02. Ronnie Romero Interview

03. Jens Johansson Interview

04. Bob Nouveau Interview

05. David Keith Interview

06. Candice Night Interview

07. Lady Lynn Interview

08. Dave David Interview

09. Andreas Bock Interview

10. Michael Bockmühl Interview

11. Bonus Backstage Clip

12. I Surrender 2017 Backstage Clip















