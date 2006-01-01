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*Rainbow*



13 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW

25 янв 2018 : 		 RAINBOW выпустят новую песню

26 ноя 2017 : 		 Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW

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Шестого апреля на Minstrel Hall/Soulfood состоится выход нового релиза RAINBOW, "Memories in Rock II", который будет включать двойной CD с записью выступлений в Великобритании летом 2017 года, а также новый студийный трек "Waiting For A Sign", а также DVD с 80-минутами интервью, закулисными съемками и клипом на "I Surrender" 2017:

Disc 1

01. Over The Rainbow
02. Spotlight Kid
03. I Surrender
04. Mistreated
05. Since You've Been Gone
06. Man On The Silver Mountain/Woman From Tokyo
07. 16th Century Greensleeves
08. Soldier Of Fortune
09. Perfect Strangers
10. Difficult To Cure
11. All Night Long
12. Child In Time

Disc 2

01. Stargazer
02. Long Live Rock'n'Roll/Lazy
03. Catch The Rainbow
04. Black Night
05. Carry On Jon
06. Temple Of The King
07. Smoke On The Water
08. Waiting For A Sign

Disc 3

01. Ritchie Blackmore Interview
02. Ronnie Romero Interview
03. Jens Johansson Interview
04. Bob Nouveau Interview
05. David Keith Interview
06. Candice Night Interview
07. Lady Lynn Interview
08. Dave David Interview
09. Andreas Bock Interview
10. Michael Bockmühl Interview
11. Bonus Backstage Clip
12. I Surrender 2017 Backstage Clip



RAINBOW's 'Memories in Rock II' To Include New Song 'Waiting For A Sign'; Cover Artwork Unveiled




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

and3223r
13 фев 2018, 02:41		Что за Carry On Jon? Не помню. Соляжники?

Flashback
13 фев 2018, 03:55		Над обложкой не парились.


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