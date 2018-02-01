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*Bad Brains*



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10 июн 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к BAD BRAINS

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21 окт 2016 : 		 Биография вокалиста BAD BRAINS выйдет зимой

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11 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS идет на поправку

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10 сен 2013 : 		 Вокалист BAD BRAINS на миньоне ISLANDER

22 янв 2013 : 		 BAD BRAINS выпустили соус

14 ноя 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS вышел на виниле

9 ноя 2012 : 		 Участники CRO-MAGS, KILLSWITCH ENGAGE, LIVING COLOUR исполнили кавер-версии BAD BRAINS

12 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома BAD BRAINS

26 сен 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS выйдет в ноябре

10 мар 2011 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом

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BAD BRAINS работают над новым альбомом

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В недавнем интервью Joel Gausten вокалист BAD BRAINS H.R. (a.k.a. Joseph I) подтвердил факт работы над новым альбомом, а также рассказал о реакции на книгу и фильм "Finding Joseph I":

«В целом и книга и фильм получились хорошими. Тут много того, что обо мне думают люди. И для меня было удивительно узнать, что столько людей обо мне беспокоятся, искренне меня любят и хотят со мной работать! Я был очень удивлен этому факту и тому, что они мне говорили и это невероятно приятно. Я хотел бы искренне и от всего сердца поблагодарить за их поддержку и вдохновение!

А что касается будущего, то все отлично! У нас новый прекрасный менеджер, мы только что вернулись из небольшого тура и ждем подходящей погоды, чтобы вновь колесить по фестивалям. Буквально на днях отправимся в студию и будем работать над новым диском. 'Into The Future' получился классным и мне очень хочется вновь поработать с ребятами. Момент для новой музыки команды пришел, вот оно. Пока Америка находится в состоянии политического, финансового и духовного беспорядка, позитивное психическое отношение (PMA), излагаемое группой, пользуется большим спросом. И хотя справиться с реалиями современной жизни для многих непросто, H.R. настаивает на том, что в мире по-прежнему достаточно надежды, которую можно найти на сцена и пластинках по всему миру.

Я считаю, что людям в целом нужно слушать больше отличной музыки! Все, что им нужно, это сложить оружие и прислушаться друг к другу, просто дать шанс миру править бал и восторжествовать над плохими, негативными чувствами, быть более позитивными слушая хорошую музыку и поддерживать хорошую сцену для того, чтобы это получить!»



New BAD BRAINS Album In The Works



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