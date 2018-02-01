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BAD BRAINS работают над новым альбомом В недавнем интервью Joel Gausten вокалист BAD BRAINS H.R. (a.k.a. Joseph I) подтвердил факт работы над новым альбомом, а также рассказал о реакции на книгу и фильм "Finding Joseph I":



«В целом и книга и фильм получились хорошими. Тут много того, что обо мне думают люди. И для меня было удивительно узнать, что столько людей обо мне беспокоятся, искренне меня любят и хотят со мной работать! Я был очень удивлен этому факту и тому, что они мне говорили и это невероятно приятно. Я хотел бы искренне и от всего сердца поблагодарить за их поддержку и вдохновение!



А что касается будущего, то все отлично! У нас новый прекрасный менеджер, мы только что вернулись из небольшого тура и ждем подходящей погоды, чтобы вновь колесить по фестивалям. Буквально на днях отправимся в студию и будем работать над новым диском. 'Into The Future' получился классным и мне очень хочется вновь поработать с ребятами. Момент для новой музыки команды пришел, вот оно. Пока Америка находится в состоянии политического, финансового и духовного беспорядка, позитивное психическое отношение (PMA), излагаемое группой, пользуется большим спросом. И хотя справиться с реалиями современной жизни для многих непросто, H.R. настаивает на том, что в мире по-прежнему достаточно надежды, которую можно найти на сцена и пластинках по всему миру.



Я считаю, что людям в целом нужно слушать больше отличной музыки! Все, что им нужно, это сложить оружие и прислушаться друг к другу, просто дать шанс миру править бал и восторжествовать над плохими, негативными чувствами, быть более позитивными слушая хорошую музыку и поддерживать хорошую сцену для того, чтобы это получить!»











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