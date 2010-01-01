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*The Smashing Pumpkins*



14 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе

15 ноя 2017 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS выступил с защитой NICKELBACK

23 авг 2017 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу

29 июн 2017 : 		 Барабанщик намекает на реюнион SMASHING PUMPKINS

18 янв 2017 : 		 Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех

17 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN контактирует с оригинальным составом SMASHING PUMPKINS

28 мар 2016 : 		 JAMES IHA выступил с THE SMASHING PUMPKINS

24 июн 2015 : 		 JIMMY CHAMBERLIN поедет в тур с THE SMASHING PUMPKINS

12 июн 2015 : 		 Перемены в THE SMASHING PUMPKINS

26 мар 2015 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS: будущее группы "мрачно и неопределенно"

20 янв 2015 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SMASHING PUMPKINS

19 ноя 2014 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE выступит с THE SMASHING PUMPKINS

5 ноя 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

22 окт 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

3 сен 2014 : 		 BILLY CORGAN может вновь расформировать THE SMASHING PUMPKINS

24 июл 2014 : 		 THE SMASHING PUMPKINS завершили запись

18 июн 2014 : 		 По словам лидера THE SMASHING PUMPKINS, Mike Byrne «ушёл»

10 май 2014 : 		 TOMMY LEE на новом альбоме THE SMASHING PUMPKINS

30 апр 2014 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SMASHING PUMPKINS

31 мар 2014 : 		 SMASHING PUMPKINS заключили соглашение с BMG

7 июн 2013 : 		 Переиздание бокс-сета THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июле

29 июн 2012 : 		 Бывший гитарист THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

29 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SMASHING PUMPKINS

28 мар 2012 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июне

18 мар 2011 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

7 янв 2011 : 		 BILLY CORGAN критикует мейджор-лейблы

25 ноя 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

14 сен 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 авг 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS потребуется четыре года на выпуск нового проекта

7 июл 2010 : 		 Еще одна песня от THE SMASHING PUMPKINS

17 май 2010 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS о смерти DIO

12 май 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS назвали имя новой басистки

4 мар 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

19 янв 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

30 май 2008 : 		 Новый сингл SMASHING PUMPKINS выйдет в сентябре

17 авг 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS начали записывать новый альбом

25 апр 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS возвращаются к жизни

22 июн 2005 : 		 Возрождение SMASHING PUMPKINS?

11 окт 2002 : 		 Дебютный альбом проекта THE SMASHING PUMPKINS

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|||| 14 фев 2018

Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе

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SMASHING PUMPKINS отрицают утверждение оригинальной басистки коллектива, D'arcy Wretzky, в том, что она сначала была приглашена принять участие в реюнионе группы, а после ей в этом было отказано.

В интервью BlastEcho она сообщила, что лидер SMASHING PUMPKINS Billy Corgan прислал ей контракт, а через месяц назвал, что все это было не серьезно.

«Приношу извинения всем фанатам SMASHING PUMPKINS, кого обрадовали новости о реюнион туре оригинального состава. И для меня это огромное разочарование, но меня в нем не будет».

Ранее группа опубликовала заявление, в котором объяснила отсутствие D'arcy:

«Возрождая THE SMASHING PUMPKINS, преданность группы музыке и фанатам оставалось неизменной. James Iha, Jimmy Chamberlin и William Corgan не играли с D'arcy Wretzky на протяжении 18 лет, но это не означает, что попыток не было. Несмотря на различные сообщения, Wretzky была приглашена выступать с командой, принять участие в демо-записях и в конечном итоге встретиться лично, но каждое новое предложение она отклоняла. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что уже скоро сможем встретиться со всеми вами, наши преданные поклонники».



SMASHING PUMPKINS Explain D'ARCY WRETZKY's Absence From Rumored Reunion



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