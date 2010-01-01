14 фев 2018



Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе SMASHING PUMPKINS отрицают утверждение оригинальной басистки коллектива, D'arcy Wretzky, в том, что она сначала была приглашена принять участие в реюнионе группы, а после ей в этом было отказано.



В интервью BlastEcho она сообщила, что лидер SMASHING PUMPKINS Billy Corgan прислал ей контракт, а через месяц назвал, что все это было не серьезно.



«Приношу извинения всем фанатам SMASHING PUMPKINS, кого обрадовали новости о реюнион туре оригинального состава. И для меня это огромное разочарование, но меня в нем не будет».



Ранее группа опубликовала заявление, в котором объяснила отсутствие D'arcy:



«Возрождая THE SMASHING PUMPKINS, преданность группы музыке и фанатам оставалось неизменной. James Iha, Jimmy Chamberlin и William Corgan не играли с D'arcy Wretzky на протяжении 18 лет, но это не означает, что попыток не было. Несмотря на различные сообщения, Wretzky была приглашена выступать с командой, принять участие в демо-записях и в конечном итоге встретиться лично, но каждое новое предложение она отклоняла. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что уже скоро сможем встретиться со всеми вами, наши преданные поклонники».











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