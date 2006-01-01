сегодня



Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку Бывший участник W.A.S.P. и нынешний барабанщик METAL CHURCH Stet Howland сообщил, что сейчас его диффузная В-крупноклеточная лимфома находится в стадии ремиссии. Это агрессивный тип неходжкинской лимфомы, которая развивается из B-клеток в лимфатической системе.



Howland рассказал о хороших новостях на своей странице на Facebook, поведав о том, что результаты позитронно-эмиссионной томографии «не обнаружили рак в моём теле». Он также добавил, что когда получил результаты исследований, «чуть не обосрался от счастья. Конечно же, в моём доме у всех глаза были на мокром месте от радости».











+2 -1









просмотров: 400

